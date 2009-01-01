Боевики ищут бреши в обороне сил АТО: засылают шпионов, готовят диверсии

Противник также активизировал деятельность своих снайперских групп на Донецком направлении.

Боевики на Донбассе strana.in.ua

На Донбассе в зоне АТО активизировались диверсионно-разведывательные группы боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

"На протяжении последней недели отмечается возрастание активности российских оккупационных войск на Донбассе, на фоне заявлений Кремля о "неприемлемости" полномасштабной миротворческой миссии, которая якобы противоречит Минским соглашениям. Оккупанты для обстрелов используют в т.ч. 82/120-мм минометы, 122-миллиметровые переносные реактивные пусковые установки "Град-П", БМП и танки", — сообщил Тымчук.

По его словам, наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Трехизбенка, Новотошковское, Пески, Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное и Широкино.

Кроме того, противник активизировал деятельность своих снайперских групп на Донецком направлении.

По данным группы "Информационное сопротивление", в зоне АТО отмечается некоторое сокращение интенсивности ведения противником воздушной разведки боевых порядков ВСУ с применением БПЛА с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны украинских войск.

"Отмечается активизация деятельности ДРГ противника (в частности, в зоне ответственности ОТГ "Донецк") с целью вскрыть боевые порядки ВСУ, а также провести разведывательно-диверсионные акции на территории, подконтрольной украинским войскам", — подчеркнул Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР ищут "пушечное мясо": планируют "призыв", вербуют наемников в соцсетях.