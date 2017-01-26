Боевики "крыли" Марьинку из тяжелого вооружения. Волонтеры рассказали подробности боя

По поводу жертв среди военных и гражданских, пока информации нет.
Об этом рассказали в волонтерском сообществе "Марьинка Центр Помощи" на своей странице в Facebook.
"26.01.2017, Марьинка. Наверное, за последние три месяца это была самая неспокойная ночь. Боевики "крыли" из тяжёлого район интерната", — говорится в сообщении.
По данным бойцов АТО, стреляли минометами калибра 120-мм. По поводу жертв среди военных и гражданских, пока информации нет.
В штабе АТО сообщали, что боевики используя реактивные системы Град—"П", обстреляли Красногоровку.