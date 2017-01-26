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Боевики "крыли" Марьинку из тяжелого вооружения. Волонтеры рассказали подробности боя

Сегодня, 11:31

По поводу жертв среди военных и гражданских, пока информации нет. 

Марьинка
Facebook.com
В ночь на 26 января, боевики обстреляли Марьинку Донецкой области. 

Об этом рассказали в волонтерском сообществе "Марьинка Центр Помощи" на своей странице в Facebook.

 "26.01.2017, Марьинка. Наверное, за последние три месяца это была самая неспокойная ночь. Боевики "крыли" из тяжёлого район интерната", — говорится в сообщении.

По данным бойцов АТО, стреляли минометами калибра 120-мм. По поводу жертв среди военных и гражданских, пока информации нет. 

В штабе АТО сообщали, что боевики используя реактивные системы Град—"П", обстреляли Красногоровку.

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Марьинка, обстрел, ВСУ, боевики, бой, волонтеры
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