Боевики ЛДНР понесли тяжелые потери: уничтожены пять террористов — соцсети

На разных участках линии фронта боевики теряли своих, сообщает волонтер Оксана Быкова.

Похороны боевика, иллюстрация Reuters

После сообщений о том, что в районе Горловки украинские военные разгромили диверсионно-разведывательную группу ДНР, которая попыталась проникнуть в тыл сил АТО, и, стало известно о смерти еще пяти террористов.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее данным, эти боевики были уничтожены на разных участках линии фронта на Донбассе. О числ ераненых террористов не сообщается.

Посетители странички волонтера активно и с едким сарказмом прокомментировали сообщение о потерях боевиков.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны по вопросам АТО полковника Андрея Лысенко, что за прошедшую неделю (11-17 сентября) были уничтожены десять боевиков, а 31 — получил ранения.