Боевики ЛДНР понесли тяжелые потери: уничтожены пять террористов — соцсети

На разных участках линии фронта боевики теряли своих, сообщает волонтер Оксана Быкова.
Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.
По ее данным, эти боевики были уничтожены на разных участках линии фронта на Донбассе. О числ ераненых террористов не сообщается.
Посетители странички волонтера активно и с едким сарказмом прокомментировали сообщение о потерях боевиков.
Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны по вопросам АТО полковника Андрея Лысенко, что за прошедшую неделю (11-17 сентября) были уничтожены десять боевиков, а 31 — получил ранения.