Боевики ЛНР на передовой совсем раскисли — за два месяца дали четверть жалования

Россия задерживает выплату денежного довольствия "военнослужащим".

Боевик ЛНР informator.lg

Россия продолжаетбоевикам "Луганской народной республики", особенно страдают те, кто несет службу на передовой.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в связи с ограничением финансовой поддержки РФ, задерживается выплата денежного довольствия военнослужащим соединений и частей 2-го "армейского корпуса" ЛНР.

Это приводит к росту недовольства среди личного состава и снижению уровня морально-психологического состояния, особенно в подразделениях, находящихся на передовых позициях.

Последние выплаты военнослужащим были осуществлены в начале января 2017-го в размере 50% от суммы ежемесячного денежного обеспечения.

Ранее "Главред" сообщал, что луганские боевики бегут в "армию" ДНР за длинным рублем и надеются, что донецкое начальство не будет их обворовывать.