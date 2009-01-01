Боевики ЛНР на передовой совсем раскисли — за два месяца дали четверть жалования

Россия задерживает выплату денежного довольствия "военнослужащим".
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, в связи с ограничением финансовой поддержки РФ, задерживается выплата денежного довольствия военнослужащим соединений и частей 2-го "армейского корпуса" ЛНР.
Это приводит к росту недовольства среди личного состава и снижению уровня морально-психологического состояния, особенно в подразделениях, находящихся на передовых позициях.
Последние выплаты военнослужащим были осуществлены в начале января 2017-го в размере 50% от суммы ежемесячного денежного обеспечения.
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