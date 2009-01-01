Боевики ЛНР объявили медиков военнообязанными — пол и возраст не имеют значения

"Госпитали" будут развернуты на базе существующих медицинских учреждений.

Медик, иллюстрация ГолосUА

проводятся мероприятия по приписке медицинских работников, которые поголовно объявлены военнообязанными, независимо от пола, возраста и профессиональной квалификации.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, медработникам сообщается, что в случае необходимости они будут мобилизованы и отправлены в распоряжение руководства "военно-полевых госпиталей".

В качестве "успокаивающего фактора" сообщается, что в основном данные "госпитали" будут развернуты на базе существующих медицинских учреждений, а потому "место работы" менять не придется, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя неделями ранее в больницы Горловки завезли много плазмы крови и ждали наплыва раненых.