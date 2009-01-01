Боевики ЛНР совершили провокацию против миссии ОБСЕ: устроили стрельбу и взрывали гранаты

Миссия ОБСЕ была остановлена боевиком в балаклаве и с нашивкой "Новороссия"

Миссия ОБСЕ на Донбассе, иллюстрация Twitter

Специальной мониторинговой миссии

Сегодня,25 февраля, возле оккупированной Екатериновки в 11.40 боевики террористической организации ЛНР совершили очередную вооруженную провокацию против представителей

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"После проведения патрулирования в указанном населенном пункте два автомобиля СММ ОБСЕ были остановлены неизвестным лицом в балаклаве и военной форме с опознавательными знаками Новороссия. На вопрос патруля, кто он и где его командир, человек ответил, что командир находится в населенном пункте Первомайск", — отметили в штабе.

Вскоре из здания вышел еще один вооруженный пророссийский наемник и открыл стрельбу в воздух, после чего патруль миссии сел в машину и уехал в направлении населенного пункта Золотое.

"Проехав около 50 метров, позади автомобилей прозвучало два взрыва от гранат. На КПВВ "Золотое" представители СММ ОБСЕ об этом сообщили офицеру украинской стороны СЦКК. Личный состав ОБСЕ и автомобильная техника не пострадали", — отметили в пресс-центре.

Находясь на КПВВ "Золотое" ОБСЕ в 12:55 зафиксировала нарушение прекращения огня боевиками из стрелкового оружия и АГС в направлении Первомайск — Золотое.

Напомним, боевики ДНР обстреляли наблюдателей и отжали беспилотник ОБСЕ.