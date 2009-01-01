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Боевики массово бегут из "армии ЛНР", бригады пополняют выпущенные на свободу зэки

Сегодня, 11:50

Расположение 4-й бригады самовольно покинули 63 террориста

заключенные
Заключенные, иллюстрация фото: ntv.ru
В воинских частях 2-го "армейского корпуса" ЛНР, в связи с неудовлетворительными условиями прохождения военной службы, продолжаются случаи дезертирства и самовольного оставления мест несения службы.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинкой разведке, в розыске находятся 63 военнослужащих из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), самовольно покинули расположение части.

Кроме того, после кровопролитных штурмов Авдеевки наблюдается массовое представление рапортов об увольнении военнослужащими 2 АК. Однако российское командование пытается решить проблему комплектования личным составом передовых подразделений в т.ч. за счет освобождения преступников, содержащихся в размещенных на временно оккупированных территориях исправительных колониях.

Ранее "Главред" сообщал, что в "армии ЛНР" нехватка мужчин — призвали десятки женщин, но командиры недовольны.

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ГУР, разведка, 4бригада, армия ЛНР, зэки, заключенные
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