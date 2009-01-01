Боевики массово бегут из "армии ЛНР", бригады пополняют выпущенные на свободу зэки

Расположение 4-й бригады самовольно покинули 63 террориста

Заключенные, иллюстрация фото: ntv.ru

В воинских частях, в связи с неудовлетворительными условиями прохождения военной службы, продолжаются случаи дезертирства и самовольного оставления мест несения службы.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинкой разведке, в розыске находятся 63 военнослужащих из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), самовольно покинули расположение части.

Кроме того, после кровопролитных штурмов Авдеевки наблюдается массовое представление рапортов об увольнении военнослужащими 2 АК. Однако российское командование пытается решить проблему комплектования личным составом передовых подразделений в т.ч. за счет освобождения преступников, содержащихся в размещенных на временно оккупированных территориях исправительных колониях.

Ранее "Главред" сообщал, что в "армии ЛНР" нехватка мужчин — призвали десятки женщин, но командиры недовольны.