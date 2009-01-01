Террористы из 7-й бригады (Кадиевка) и 6-го полка (Кадиевка) не отстают.

Морпехи ДНР Вконтакте Константина Литвинова

Командование российских оккупационных войск продолжаети службы войск в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2 (Луганск) "армейских корпусов".

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, самое большее количество нарушений воинской дисциплины, связанных с употреблением военнослужащими алкоголя и наркотических веществ, выявлено в 3-й отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) и 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) и 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК.

При этом, проверкой установлено, что командиры указанных соединений и частей скрывают факты правонарушений. Так, во избежание негативной статистики, командиры решают вопросы с местными "правоохранительными органами" в случае задержания военнослужащих за правонарушения, совершенные в отношении гражданского населения и в нетрезвом состоянии.

В то же время, проверкой разоблачены многочисленные факты сокрытия командирами уровня батальон-рота случаев самовольного оставления российскими военнослужащими места службы, в т.ч. с оружием. Как правило, дезертиры заранее обустраивают тайники похищенного оружия, боеприпасов и имущества для дальнейшей продажи, рассказали в ГУР МОУ.

Напомним, российских военных бросили за решетку за хищение боеприпасов, когда во 2-й мотострелковой бригаде 2 АК (Луганск) были выявлены многочисленные факты хищения боеприпасов.