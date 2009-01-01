Боевики нагнетают обстановку у Мариуполя — кроют из минометов, дразнят силы АТО бронетехникой

БМП противника обстреливает передовые позиции сил АТО у Широкино и Водяного.

Танк ведет артиллерийский огонь voi.com.ua

В зоне АТО наиболее напряженная ситуация сохраняется на приморском направлении, где местные боевики и российские военные ведут обстрелы практически по всей

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Талаковки, Гнутого, Широкино, Лебединского и Водяного оккупанты неоднократно обстреливали позиции украинских войск, кроме стрелкового вооружения, 82-мм миномётами, эпизодически — 120-мм миномётами.

Севернее и северо-западнее Саханки, а также по юго-западной окраине поселка. продолжает маневрировать бронетехника противника, периодически обстреливая передовые позиции сил АТО северо-западнее, севернее Широкино и восточнее Водяного (в течение прошедших суток на этом участке оперировали несколько БМП-2 и один танк). Восточнее Гнутово и Ломакино — эпизодические разрывы 122-мм артснарядов.

В районе Павлополя и Пищевика действует мобильная огневая группа противника (82-мм и 120-мм миномёты + 1 единица ЗУ-23-2), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем боевики устроили показуху для росСМИ и открыли огонь по своему тылу.