Боевики накрыли "Рапирами" Авдеевскую промзону. ВСУ держатся и терпят

На кадрах видны посеченные осколками ангары, разрушенные здания и воронки глубиной в несколько метров.

Авдеевскую промзону боевики накрыли "Рапирами". Скриншот

Боевики ДНР нанесли очередной удар по Авдеевской промзоне , применив тяжелые орудия, в частности минометы "Рапира".

Соответсвутющее видео опубликовало на YouTube Военное телевидение Украины.

На кадрах видны посеченные осколками ангары, разрушенные здания и воронки глубиной в несколько метров.

"Придерживаемся режима тишины и терпим то, что они по нам наносят. Настроение у ребят боевое, все выдерживают. Настроены на то, что когда-то та справедливость восторжествует", — рассказал об очередных обстрелах со стороны российско-оккупационных войск командир инженерно-саперного отделения Вооруженных сил Укрины с позывным "Борода", пишет Обозреватель.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что у Авдеевки силовики дали боевикам по зубам.

Видео: Військове телебачення України