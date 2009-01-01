Боевики накрыли "Рапирами" Авдеевскую промзону. ВСУ держатся и терпят

На кадрах видны посеченные осколками ангары, разрушенные здания и воронки глубиной в несколько метров.
Соответсвутющее видео опубликовало на YouTube Военное телевидение Украины.
На кадрах видны посеченные осколками ангары, разрушенные здания и воронки глубиной в несколько метров.
"Придерживаемся режима тишины и терпим то, что они по нам наносят. Настроение у ребят боевое, все выдерживают. Настроены на то, что когда-то та справедливость восторжествует", — рассказал об очередных обстрелах со стороны российско-оккупационных войск командир инженерно-саперного отделения Вооруженных сил Укрины с позывным "Борода", пишет Обозреватель.
Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что у Авдеевки силовики дали боевикам по зубам.