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Боевики накрыли "Рапирами" Авдеевскую промзону. ВСУ держатся и терпят

Сегодня, 10:14

На кадрах видны посеченные осколками ангары, разрушенные здания и воронки глубиной в несколько метров.

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Авдеевскую промзону боевики накрыли "Рапирами". Скриншот
Боевики ДНР нанесли очередной удар по Авдеевской промзоне, применив тяжелые орудия, в частности минометы "Рапира".

Соответсвутющее видео опубликовало на YouTube Военное телевидение Украины.

На кадрах видны посеченные осколками ангары, разрушенные здания и воронки глубиной в несколько метров.

"Придерживаемся режима тишины и терпим то, что они по нам наносят. Настроение у ребят боевое, все выдерживают. Настроены на то, что когда-то та справедливость восторжествует", — рассказал об очередных обстрелах со стороны российско-оккупационных войск командир инженерно-саперного отделения Вооруженных сил Укрины с позывным "Борода", пишет Обозреватель.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что у Авдеевки силовики дали боевикам по зубам.

Видео: Військове телебачення України

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Рапир, обстрел, удар, Авдеевкая промзона, боевики, ВСУ
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