Боевики не хотят выполнять приказы, дерутся с российскими офицерами и бегут с Донбасса — разведка

В ЛНР боевики после употребления алкоголя начали "выяснять отношения" с кадровыми офицерами РФ.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. joinfo.ua Российские командиры на Донбассе запретили боевикам увольняться с военной службы по окончании действия контракта. Такой приказ возмутил боевиков, и они массово отказываются выполнять приказы командования и вступают в столкновения с кадровыми российскими офицерами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"Командующим Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ отдано письменное распоряжение о запрете увольнения военнослужащих с военной службы по окончании действия контракта с целью поддержания боевой готовности и сохранения численности личного состава соединений и частей российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Указанное распоряжение вызвало возмущение личного состава отдельных частей, который находится на передовых позициях и на полигонах, и привело к отказу выполнения приказов и столкновений с кадровыми офицерами ВС РФ ", — отметили в ГУР.

"В частности, говорится в сообщении, в 2 отдельной мотострелковой бригаде 2 АК (Луганск) Вооруженных сил России был случай группового употребления алкоголя с последующим "выяснением отношений" с российскими офицерами.

Кроме того, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ до 120 человек, которые уволились по окончании контракта, не дожидаясь выплаты по задолженности, поспешно покинули расположение части.

Сержантский и рядовой личный состав 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, узнав о распоряжении российского оккупационного командования, отказался сдавать часть денежного обеспечения на "потребности бригады и армейского корпуса". В ответ командование бригады запретило отпуска", — говорится в сообщении разведки.

Кроме того, из-за нехватки боевиков командование 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК насильно заставляет людей к прохождению военной службы по контракту. Молодое пополнение отправляют в учебные центры без оформления призывных документов.

Ранее сообщалось, что под захваченным Новоазовском Донецкой области был конфликт между "спецназовцами" террористической ДНР и бойцами "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" псевдореспублики, травмированы 20 "морпехов".