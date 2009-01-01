Боевики надевают форму ВСУ, готовят провокации против сил АТО — разведка

Боевики приобрели около 1000 комплектов обмундирования Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
"С целью подготовки пропагандистских материалов по дискредитации сил АТО командование российских оккупационных войск поручило т.н. "силовым ведомствам" ДНР организовать приобретение около 1000 комплектов обмундирования Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные бунтуют против офицеров-наркоманов.