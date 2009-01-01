Боевики надевают форму ВСУ, готовят провокации против сил АТО — разведка

Боевики приобрели около 1000 комплектов обмундирования Вооруженных сил Украины.

Боевики на Донбассе

Оккупанты на Донбассе готовят очередные пропагандистские материалы по дискредитации сил антитеррористической операции.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"С целью подготовки пропагандистских материалов по дискредитации сил АТО командование российских оккупационных войск поручило т.н. "силовым ведомствам" ДНР организовать приобретение около 1000 комплектов обмундирования Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные бунтуют против офицеров-наркоманов.