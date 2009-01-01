Боевики отказываются воевать и массово пишут рапорта на увольнение — разведка

Боевики ДНР отказывают продлевать контракты на службу, а командование проводит с ними "усиленную воспитательную работу".

112.ua Командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по недопущению роста случаев оставления передовых позиций личным составом и дезертирства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

В ГУР отметили, что боевики ДНР отказывают продлевать контракты на службу.

"С целью удержания на службе личного состава 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) и 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), который изъявил желание уволиться после окончания контрактов, и проведения с ними "усиленной воспитательной работы", командованием 1-го армейского корпуса ВС РФ введена практика изолирования таких военнослужащих на полигоне вблизи населенного пункта Торез", — сообщили в разведке.

Похожая ситуация, по данным разведки, и у боевиков ЛНР.

"Командование 2 отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) Вооруженных сил РФ вынуждено ежедневно рассматривать до 15 рапортов на увольнение военнослужащих, у которых закончился срок службы по контракту. В случае задержки принятия решения относительно увольнения или отказа личный состав самовольно покидает расположение бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР сообщали о том, что российское командование запретило военнослужащим соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ выезжать в Россию.