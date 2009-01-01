Боевики понесли под Авдеевкой серьезные потери, командование не хочет забирать тела

Террористы не желают договариваться о прекращении огня, отметили в штабе АТО.

Оружие боевика, иллюстрация Reuters

Командование боевиков не хочет забирать с поля боя тела террористов, убитых под

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что отчаянные попытки противника захватить позиции силовиков в районе города привели к многочисленным потерям среди злоумышленников.

"Тела убитых террористов до сих пор остаются не эвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня", — отметили в пресс-службе.

По ее данным, украинская сторона неоднократно предлагала представителям ОРДЛО (отдельных районов Донецкой области — ред.) обеспечить соблюдение "режима тишины" в районе промзоны Авдеевки, чтобы осуществить поиск и эвакуацию убитых боевиков.

"Ответ на обращение украинской стороны так и не поступил. Указанное еще раз свидетельствует, что для командования российско-террористических войск поддержание эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине", — добавили в штабе.

Ранее военнослужащий с позывным "Мартин Брест" рассказал, что под Авдеевкой банда "Сомали" потеряла 40% бойцов, а ее командир Михаил Толстых ("Гиви") отдал приказ бросить в бой свой последний резерв — танковую роту.