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Боевики поплатились за наглость под Авдеевкой. В Минобороны назвали потери врага за неделю

Сегодня, 14:02

На Донбассе были ранены десятки террористов, сообщил Мотузяник.

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Могилы боевиков, иллюстрация vlada.io/
В зоне АТО на Донбассе боевики поплатились за наглое поведение — за прошедшую неделю (7-13 августа) были уничтожены восемь злоумышленников, а 35 — получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки, говорится на mediarnbo.org.

В те же время он уточнил, что львиная доля потерь противника приходится на район Авдеевки Донецкой области и южную часть Мариупольского направления.

По словам Мотузяника, там террористы "обычно ведут себя наиболее нагло и, соответственно, наталкиваются на точный ответный огонь (сил АТОРед.) или становятся жертвой собственной беспечности".

Ранее волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, была уничтожена пулеметная точка боевиков, вооруженная крупнокалиберным пулеметом НСВ-12,7 ("Утес"), вместе с расчетом.  

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