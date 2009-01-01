Боевики создают вариант гитлеровского Volkssturm, местных "ратников" кинут бороться с ВСУ

Задача "Ратника" — участие в боевых действиях с ВСУ на участках, где боевики ДНР не смогут выполнять приказы.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. Reuters

На временно оккупированной территории Донецкой области боевики из числа местных жителей создают так называемые военизированные подразделения самообороны — "Ратник".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

"Из числа местного гражданского населения (с привлечением "невоеннообязанных", в т.ч. несовершеннолетних) создаются "военизированные подразделения самообороны" (предварительное название — "Ратник"). Данные подразделения будут подчиняться командованию "1-го АК ДНР", — пишет эксперт.

По словам Тымчука,"задача подразделений — участие в боевых действиях с ВСУ на участках, где подразделения "1-го АК ДНР" по каким-либо причинам не смогут выполнять боевые задачи или будут нуждаться в экстренном усилении (вариант гитлеровского Volkssturm — Фольксштурма)".

Напомним, ранее в разведке Минобороны сообщали о том, что террористы ДНР и ЛНР массово задерживают работников местных охранных фирм, руководители которых недостаточно активно сотрудничают с боевиками, и вербуют их в свои ряды.