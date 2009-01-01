Боевики создают вариант гитлеровского Volkssturm, местных "ратников" кинут бороться с ВСУ

Задача "Ратника" — участие в боевых действиях с ВСУ на участках, где боевики ДНР не смогут выполнять приказы.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.
"Из числа местного гражданского населения (с привлечением "невоеннообязанных", в т.ч. несовершеннолетних) создаются "военизированные подразделения самообороны" (предварительное название — "Ратник"). Данные подразделения будут подчиняться командованию "1-го АК ДНР", — пишет эксперт.
По словам Тымчука,"задача подразделений — участие в боевых действиях с ВСУ на участках, где подразделения "1-го АК ДНР" по каким-либо причинам не смогут выполнять боевые задачи или будут нуждаться в экстренном усилении (вариант гитлеровского Volkssturm — Фольксштурма)".
Напомним, ранее в разведке Минобороны сообщали о том, что террористы ДНР и ЛНР массово задерживают работников местных охранных фирм, руководители которых недостаточно активно сотрудничают с боевиками, и вербуют их в свои ряды.