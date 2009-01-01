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Боевики в Донецке пускают слухи, что ВСУ пытаются отбить аэропорт

Сегодня, 10:40

"Атака" на ДАП якобы ведется со стороны Песок и Опытного.

Аэропорт, Донецк
Донецкий аэропорт Reuters
Боевики в Донецке усиленно распространяют слухи о том, что ВСУ якобы со стороны Песок и Опытного опять пытаются захватить донецкий аэропорт и пробиться на Спартак.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, скорее всего, оккупанты, таким образом, аргументируют для местного населения нарушение ими "школьного перемирия" с использованием тяжёлого вооружения, пытаясь обвинить в этом украинские войска.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики ДНР готовят провокацию: хотят обстрелять Донецк из пушек и обвинить ВСУ.

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Тымчук, Информсопротивление, 1АК, боевики, слухи, Спартак, Пески, ДАП, Опытное
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