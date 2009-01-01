Боевики в Донецке пускают слухи, что ВСУ пытаются отбить аэропорт

"Атака" на ДАП якобы ведется со стороны Песок и Опытного.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, скорее всего, оккупанты, таким образом, аргументируют для местного населения нарушение ими "школьного перемирия" с использованием тяжёлого вооружения, пытаясь обвинить в этом украинские войска.
Ох уж этот #легионНАТО pic.twitter.com/8mxitK09wk— Necro Mancer (@666_mancer) 14 сентября 2017 г.
Ранее "Главред" сообщал, что боевики ДНР готовят провокацию: хотят обстрелять Донецк из пушек и обвинить ВСУ.