Боевики вербуют жителей, которые остались без работы из-за блокады на Донбассе — разведка

Интенсивно боевики развернули "агитационную" по вербовке населения в Должанске, Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. joinfo.ua

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"Российское оккупационное командование воспользовавшись режимом прекращения огня (с 9 февраля ) увеличивает боеспособность соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, которые остались без рабочих мест вследствие прекращения поставок угля по железной дороге", — сообщили в ГУР.

Особенно интенсивно террористы развернули "агитационную кампанию" по вербовке местного населения в городах Должанский, Ровеньки, Луганск, Алчевск и Кадиевка.

"Отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи подталкивает безработных вступать в российско-террористические войска, что позволило существенно повысить уровень укомплектованности отдельных подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ", — отметили в разведке.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что на территории России активизирована работа вербовочных центров "добровольцев" для дальнейшего направления в соединения и части 1 ( Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.