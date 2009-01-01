Боевой дух падает. В ГУР назвали единственный стимул, почему наемники еще воюют на Донбассе

Многие боевики не хотят идти на передовую и готовы дезертировать.

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Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороныв Facebook.

По данным ГУР, все больше боевиков в случае обострения обстановки намерены уволиться со службы или избежать отправки на передовую.

"Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ухудшается. Большинство "военнослужащих" 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) в случае активизации боевых действий намерены дезертировать из-за опасений гибели или получения ранения. Единственным стимулом для продолжения службы является возможность получения денежного обеспечения в условиях отсутствия других источников заработка", — пояснили в разведке.

Ранее в ГУР сообщали, что под захваченной Ясиноватой Донецкой области на блокпосту "мотострелков" ДНР произошел взрыв в помещении для хранения оружия и боеприпасов, уничтожены и ранены до 20 "военнослужащих".