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Боевой дух падает. В ГУР назвали единственный стимул, почему наемники еще воюют на Донбассе

Сегодня, 12:25

Многие боевики не хотят идти на передовую и готовы дезертировать.

Боевики бегство, донбасс, оружие, снайпер
скриншот, 112 Украина
Среди боевиков "Донецкой и Луганской народных республик" ухудшается морально-психологическое состояние личного состава.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороныв Facebook.

По данным ГУР, все больше боевиков в случае обострения обстановки намерены уволиться со службы или избежать отправки на передовую. 

"Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ухудшается. Большинство "военнослужащих" 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) в случае активизации боевых действий намерены дезертировать из-за опасений гибели или получения ранения. Единственным стимулом для продолжения службы является возможность получения денежного обеспечения в условиях отсутствия других источников заработка", — пояснили в разведке.

Ранее в ГУР сообщали, что под захваченной Ясиноватой Донецкой области на блокпосту "мотострелков" ДНР произошел взрыв в помещении для хранения оружия и боеприпасов, уничтожены и ранены до 20 "военнослужащих".

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ГУР, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, дезертиры
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