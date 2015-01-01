Бои на Светлодарской дуге. Журналист назвал основные проблемы ВСУ

Бои под Светлодарском вскрыли острую проблему российских оккупационных войск.

Силы АТО на Донбассе facebook.com/ato.news

Условия войны на Донбассе требуют подготовки вооруженных сил Украины к ведению локальных операций на ограниченных участках фронта.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Анализируя новые бои на Светлодарской дуге, аналитик указывает, что при учете характера конфликта в Донбассе, столь серьезных потерь среди сил АТО можно было бы избежать.

"Если бы такого рода операции проводились по плану, если бы к такого рода операциям войска готовились начиная с учебных центров, Украина смогла бы выбить самое главное — человеческий ресурс противника, его боевой дух", — говорится в статье.

Автор отмечает, что бои под Светлодарском вскрыли острую проблему российских оккупационных войск: несмотря на низкую укомплектованность сил АТО, противник испытывает еще большую нехватку человеческого ресурса.

"Особенно большие проблемы у противника с пехотой — как по численности так и по мотивации. Их можно и нужно бить, и при правильной подготовке потери в таких локальных операциях не будут больше, чем при обычном сидении в траншеях. А вот воздействие на врага боевых потерь — огромное. Мы не можем конкурировать с россиянами в количестве старого советского оружия на Донбассе — они завезут не меньше. Но мы можем выбить у противника то, чего им по-настоящему не хватает", — отмечает эксперт.

По словам Бутусова, сегодня украинская армия должна готовиться на полигонах именно к локальным операциям, самостоятельным действиям пехоты и грамотным тактическим действиям на ограниченных участках фронта.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 23 декабря в зоне спецоперации боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.