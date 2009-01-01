Бомжи терроризируют Горловку и Макеевку: сбиваются в банды и грабят местных жителей

Енакиево и Дебальцево с окрестностями охвачены подобной проблемой.

Бомжи в Донецке, иллюстрация ukranews.com

Жители ряда городов и поселков,, подвергаются террору со стороны бомжей, сбивающихся в банды.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, местные жители в окрестностях Горловки, Енакиево, Макеевки, Дебальцево и ближайших сёл массово обращаются к местным "властям" и "правоохранителям" оккупантов с просьбой навести порядок в предместьях, на огородно-садовых участках.

В частности, жалобы касаются "нашествия" бомжей и асоциальных элементов, сбившихся в банды и занимающихся грабежом, в частности, отнимая собранный урожай у местных жителей.

При попытках местных жителей самостоятельно дать отпор, представители данных банд угрожают им физической расправой, отмечены и случаи применения физической силы, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке охранка ДНР поймала бомжей и заявила о ликвидации укрДРГ.