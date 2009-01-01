Борьба против российской агрессии. Литовские волонтеры собрали 120 тысяч евро для поддержки ВСУ

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, Литовской армии и Министерства внутренних дел.

Литовские волонтеры собрали 120 тысяч евро для ВСУ kievcity.gov.ua

Во время благотворительного концерта литовским волонтерам удалось собрать около 120 тысяч евро для поддержки Украины.

Об этом сообщил литовский волонтер Йонас Охман в Facebook.

Сообщается, что концерт транслировался на литовском национальном телевидении 13 января — в годовщину неудачной советской попытки свергнуть правительство Литвы в 1991 году.

"Средства будут использованы как для поддержки Вооруженных сил Украины в их героической борьбе против российской агрессии, а также для гражданского населения Донбасса, которое страдает от ужасных последствий войны. Благотворительная работа под названием "Вместе к победе" показал единство и решимость Литвы, ее власти и гражданского общества, а также ее способность поддерживать Украину", — отметил волонтер.

Кроме того, Йонас Охман добавил, что мероприятие состоялось при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, Литовской армии и Министерства внутренних дел. Также отмечается, что концерт проходил под патронатом президента Литовской Республики Валдаса Адамкуса.

Напомним, ранее в Литве вежливо послали российских судей, узаконивших аннексию Крыма.