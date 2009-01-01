Борьба против российской агрессии. Литовские волонтеры собрали 120 тысяч евро для поддержки ВСУ

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, Литовской армии и Министерства внутренних дел.
Об этом сообщил литовский волонтер Йонас Охман в Facebook.
Сообщается, что концерт транслировался на литовском национальном телевидении 13 января — в годовщину неудачной советской попытки свергнуть правительство Литвы в 1991 году.
"Средства будут использованы как для поддержки Вооруженных сил Украины в их героической борьбе против российской агрессии, а также для гражданского населения Донбасса, которое страдает от ужасных последствий войны. Благотворительная работа под названием "Вместе к победе" показал единство и решимость Литвы, ее власти и гражданского общества, а также ее способность поддерживать Украину", — отметил волонтер.
Кроме того, Йонас Охман добавил, что мероприятие состоялось при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, Литовской армии и Министерства внутренних дел. Также отмечается, что концерт проходил под патронатом президента Литовской Республики Валдаса Адамкуса.
Напомним, ранее в Литве вежливо послали российских судей, узаконивших аннексию Крыма.