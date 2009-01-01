Борьба с дезертирами в ДНР. Оккупанты заставляют "морпехов" фотографироваться в окопах на передовой

Среди боевиков распространены систематические случаи самовольного оставления передовых позиций.
Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.
Отмечается, что систематические случаи самовольного оставления передовых позиций военнослужащими заставляют командование российских оккупационных войск требовать подтверждения пребывания военнослужащих в местах несения службы.
Так, в частности, личному составу 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, который находится на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, подтверждающие несение ими военной службы в окопах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Стаханове оккупанты убили местного жителя, еще одного — ранили.