Борьба с дезертирами в ДНР. Оккупанты заставляют "морпехов" фотографироваться в окопах на передовой

Среди боевиков распространены систематические случаи самовольного оставления передовых позиций.

"Морпехи" ДНР Вконтакте Константина Литвинова

На Донбассе российские оккупанты заставляют своих солдат делать фотографии в знак подтверждения того, что они действительно находятся на передовых позициях, а не покинули их самовольно.

Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.

Отмечается, что систематические случаи самовольного оставления передовых позиций военнослужащими заставляют командование российских оккупационных войск требовать подтверждения пребывания военнослужащих в местах несения службы.

Так, в частности, личному составу 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, который находится на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, подтверждающие несение ими военной службы в окопах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Стаханове оккупанты убили местного жителя, еще одного — ранили.