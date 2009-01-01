"Бой был жесткий". В штабе АТО рассказали подробности о вражеской атаке под Авдеевкой

Тактика у боевиков та же, что и на Светлодарской дуге, сообщил Матюхин.

Украинские военные на Донбассе Reuters

В Авдеевской промзоне в результате утреннего штурма боевиками ранены трое украинских бойцов, точной цифры погибших нет, однако потери были.

Об этом спикер штаба АТО Леонид Матюхин заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Тактика у боевиков та же, что и на Светлодарской дуге: они проводили не менее часа обстрел из минометов, гранатометов, всего, что у них есть на вооружении. Около 7 часов утра они пытались атаковать наши позиции. Цель была простая: хотели попробовать выбить наших с позиций. Думаю, те, кто их отправлял, хорошо знали, что у них ничего не выйдет… Наверно хотели, чтобы больше погибло. Наши атаку отбили, бой был достаточно жесткий, у нас есть потери, у них, конечно, потери больше, но об их потерях мы не сильно переживаем", — сообщил Матюхин.

Спикер штаба не смог назвать точную цифру потерь среди украинских военных, однако подтвердил, что они есть.

"Раненых было трое", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у боевиков не заладились атаки, к Авдеевке перебросили банду "Моторолы".