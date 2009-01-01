Бой под Калиновкой. Силовики плотно накрыли огнем, враг с потерями отступил

ВСУ плотно накрыли боевиков огнём в районе Калиновки, с потерями враг отошел на исходные рубежи.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация Reuters

Боевики продолжают активно обстреливать позиции сил АТО в районе донецкого аэропорта, в районе Авдеевки, а в районе высоты 223.9 и севернее Калиновки в Донецкой области произошло боестолкновение.

Об этом заявил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В районе высоты 223.9 и севернее Калиновки произошло боестолкновение. Оккупанты двумя малыми пехотными группами попытались сблизиться с передовыми позициями сил АТО и обстрелять их из стрелкового оружия и ручных гранатомётов. Были вовремя выявлены наблюдателями боевого охранения и плотно накрыты огнём, с потерями отошли на исходные рубежи.

Кроме того, пишет Тымчук, западнее и южнее Донецка (в районе Докучаевска) противник также в течение суток вел активные обстрелы позиций украинских войск. Так, на участках в районе Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Степного, Тарамчука оккупанты использовали автоматическое стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты, эпизодически — 82-мм миномёты.

"По позициям украинских войск в районе Песок, Опытного, Водяного, воздушного коллектора шахты Путиловская, боевики вели огонь из стрелкового оружия, 120-мм миномётов и ЗУ-23-2.

С использованием 82-мм минометов оккупанты обстреливали позиции сил АТО в районе восточнее Новосёловки-2 и Новгородского, в районе Зайцево — Жованка, на Светлодарской дуге в районе Молочного и севернее Калиновки, Логвиново; из 82-мм и 120-мм минометов — в районе Троицкого и Новозвановки.

В районе Троицкого оккупанты использовали 122-мм артиллерию. В районе Бахмутской трассы неоднократно пускали в ход крупнокалиберные пулемёты и ЗУ-23-2. Обстреливали позиции сил АТО в районе Крымского, Новотошковки и Сокольников.

"Традиционные" ВОГ-и и пулемётный огонь в районе Станицы Луганской, неприцельный огонь из стрелкового оружия — в районе Счастья", — пишет эксперт.

Ранее Тымчук заявлял, что угроза полномасштабного российского вторжения на территорию Украины остается достаточно высокой несмотря на относительное затишье в зоне АТО.