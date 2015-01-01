Бойцы АТО о провокациях врага на Светлодарской дуге: "Стрелкотня и прилет тяжелой артиллерии"

Боевики не гнушаются ничем и используют любые возможности для провокаций.

Бойцы АТО на Светлодарской дуге Скриншот

На Светлодарской дуге не прекращается провокационный вражеский огонь. Однако то, что сейчас происходит на дуге бойцы называют относительным затишьем.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Правда, тяжелая артиллерия так и летает здесь ночью, а днем раздается стрелкотня, говорится в сюжете.

По словам бойцов, бои здесь происходят ежедневно, боевики не гнушаются ничем и используют любые возможности для провокаций.

За последние сутки на дуге один раненный. Две ночи здешние позиции боевики накрывали минометным огнем, не таким мощным, как в декабре. Но упоминания о тех боях, признаются украинские бойцы, их до сих пор страшат.

Нынешний огонь бойцы называют тихим. Днем боевики стреляют часто, но только из автоматов и пулеметов. Наступать пока пророссийские наемники не собираются, уверены защитники. Стрельба им нужна для другого.

"Наш противник укрепляет свои новые позиции, на сегодняшний день это подтверждается теми обстрелами, чтобы они не могли вылезти и не могли помешать им немножко эти позиции делать", — пояснила Оксана Якубова, заместитель командира батальона 54 бригады.

Мешать боевикам стрелять в разные стороны военные не особо желают. Стараются не отвечать на стрельбу, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

Поселок Луганское, между прочим, вплотную к линии огня. В прошлом месяце оттуда выехал чуть ли не каждый второй житель. Местные рассказывают, что боевики "пускают" мины, от чего из окон домов вылетают стекла. Жители жалуются, что от этого нервы не в порядке и приходится "работать на больницу".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 7 часов били по позициям сил АТО на Светлодарской дуге и получили по зубам у Авдеевки.

Видео: ТСН.