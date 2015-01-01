Бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Новым годом: опубликовано трогательное видео

Свои пожелания соотечественникам, в частности, передали десантники.

Украинский воин Скриншот видео с youtube.com

Волонтеры фондаподготовили новогоднее видео с поздравлениями украинцам от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе организации.

В трогательном видеоролике свои пожелания передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады (десантники), 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад.

Если хотите помочь украинской армии или узнать о ней больше — подписывайтесь на страницу основателя волонтерского движения "Вернись живым" Виталия Дейнеги в Facebook или страницу его фонда в этой же соцсети.

Видео: Повернись живим