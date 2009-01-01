Бойцы АТО взяли под контроль взлетную полосу и руины ДАПа, опубликовано видео

Украинский язык на этой стороне раздается повсюду.

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В зоне АТО на Донбассе украинские военные взяли под полный контроль взлетную полосу и окраины донецкого аэропорта

Они также установили украинский флаг в нескольких метрах от разрушенного терминала, сообщает ТСН.

"Украинский язык на этой стороне раздается повсюду — в командах, приказах и разговоре. И это очень раздражает боевиков, стоящих за каких-то несколько сотен метров", — говорится в сюжете.

На позиции знают, когда открывать огонь и куда стрелять. Под огневым контролем военных — руины ДАПа. Бойцы даже изучили карту окрестностей Куйбышевского района оккупированного города на тот случай, когда будет команда наступать.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики в Донецке пускают слухи о том, что ВСУ пытаются отбить аэропорт.

Видео: ТСН.