Бойцы рассказали, как под Донецком ловят "на живца" вражеских снайперов

Такая ловля крайне рискованная, отметили воины.

Снайпер, иллюстрация фото: rbc.ua

Подукраинские военные ловят "на живца" — пулеметчика — вражеских снайперов.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные бойцов.

По словам воинов, такая ловля крайне рискованная, но иначе от надоедливого внимания человека с оптическим прицелом не избавишься.

"… (в качестве живца — Ред.) выступает пулеметчик, он провоцирует на себя огонь вражеского снайпера, которого благодаря выстрелу должны засечь побратимы", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что 25 мая в зоне АТО на Донбассе боевики 57 раз стреляли по позициям украинских воинов, в частности, использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, были ранены пять бойцов.

Видео: ТСН