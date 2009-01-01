Бойцы рассказали, как под Донецком ловят "на живца" вражеских снайперов

Такая ловля крайне рискованная, отметили воины.
Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные бойцов.
По словам воинов, такая ловля крайне рискованная, но иначе от надоедливого внимания человека с оптическим прицелом не избавишься.
"… (в качестве живца — Ред.) выступает пулеметчик, он провоцирует на себя огонь вражеского снайпера, которого благодаря выстрелу должны засечь побратимы", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что 25 мая в зоне АТО на Донбассе боевики 57 раз стреляли по позициям украинских воинов, в частности, использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, были ранены пять бойцов.
Видео: ТСН