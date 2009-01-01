Представителей штаба "Мачете" никогда не видели трезвыми.

Боевик на Донбассе

Боевики на Донбассе называют одну из банд ДНР "Мачете" "бригадой воришек и наркоманов".

Об этом пишет блогер NecroMancer в Twitter, публикуя скриншот переписки одного из боевиков со своими "сослуживцами".

При этом сами боевики признают банду "Мачете" ненормальным подразделением, "бригадой воришек и наркоманов".

Один из боевиков, который воевал в составе указанной банды, так отмечает, что там царит беспредел. По его словам, представителей штаба "Мачете" никогда не видел трезвыми. Также наемники не получали деньги, так как просто не были оформлены по документам.

Напомним, ранее соратница "Гиви" рассказала, как спецслужбы РФ зачистили "Сомали".

Фото: @666_mancer.