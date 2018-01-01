Британка дожила до 106 лет благодаря отказу от мужчин

Отказ от брака и отношений помог ей избегать лишнего стресса, заявила британка.

Мэдлин Дай дожила до 106 лет благодаря отказу от мужчин SWNS.com

106-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия . По ее словам, дожить до столь преклонных лет ей помог отказ от отношений с мужчинами.

Как пишет The Mirror, Мэдлин Дай 1912 года рождения утверждает, что ни разу в жизни не была на свиданиях, а в паб впервые попала в 90 лет. "Кто бы ни спросил ее о прошлых романах или о том, есть ли у нее муж, она всегда отвечает: "У меня никогда такого не было, поэтому я до сих пор жива"", — рассказала ее 80-летняя племянница.

Отказ от брака и отношений помог ей избегать лишнего стресса, заявила британка. До 103 лет она прожила в одиночестве, и лишь три года назад вынуждена была нанять сиделку. Причем Дай до сих пор не пользуется тростью, активно двигается, сама одевается и бодро общается с окружающими.

Ранее ученые выяснили, что способствует долголетию людей. Исследователи изучали влияние гена специфического человеческого белка на генетически модифицированных плодовых мушек.

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