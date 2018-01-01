Британка возмутилась сделанной ей бесплатно после операции силиконовой грудью

Женщину явно трудно обвинить в том, что она является любительницей "халявы".
Соответствующее сообщение опубликовал таблоид Daily Mail. По данным журналистам, женщина решилась удалить молочные железы после того, как у ее матери и тетки был диагностирован рак груди и оказалось очень недовольна имплантанами.
"Я вне себя, это не просто одна ошибка. Они совершили ошибку по отношению ко мне, и не единожды, а дважды", — заявила женщина.
Напомним, ранее сообщалось о том, что британка согласилась "бросить себя на растерзание" хирургам ради детской мечты.
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