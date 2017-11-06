Британский ученый назвал сроки исчезновения человечества

Ученый призвал избежать катастрофы, найдя подходящую для переселения человечества планету.

Стивен Хокинг. Reuters

Известный британский ученый Стивен Хокинг спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году.

По мнению физика, пообщавшегося по видеосвязи с участниками саммита Tencent WE в Пекине, человеческая раса погибнет на Земле после того, как мы превратим ее в шипящий огненный шар менее чем за 600 лет, сообщает "Новое время" со ссылкой на New York Post.

По мнению ученого, население Земли будет расти, потребление энергии усиливаться, а сама планета превратится в "пылающий огненный шар".

Он заявил, что люди должны "смело идти туда, где никто не ступал", если человечество планирует прожить еще миллион лет.

Ученый призвал избежать катастрофы, найдя подходящую для переселения человечества планету.

Учен6ый считает, что заменой Земле может стать спутник Альфы — Центавра— ближайшей к Солнечной системе звезде, где цивилизация сможет прожить еще около миллиона лет, вокруг которой может вращаться подходящая планета.

Хокинг призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot. Летательный аппарат этого проекта на скорости света сможет достичь звезды всего за двадцать лет, заявил физик.

"Может быть, если все пойдет хорошо, где-то чуть позже середины века, мы будем иметь наше первое изображение другой планеты, которая вращается вокруг ближайшей звезды", — отметил Хокинг.

Напомним, ученые считают, что человечество может погибнуть через 1,5 миллиарда лет, и причиной этого не будет глобальное потепление, нехватка ресурсов или война.