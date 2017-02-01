Бронемашины, беспилотники и ракеты. Украина покажет свое вооружение на IDEX-2017

На IDEX-2017 также будут продемонстрированы боевые машины БТР-4 и "Дозор-Б", боевые модули "Тайпан" и БПУ 12,7.

Украина покажет свое вооружение на IDEX-2017 Укроборонпром

Госконцерн "Укроборонпром" принимает участие в одной из самых масштабных выставок оружия в мире — IDEX (International Defence Exhibition), которая проходит раз в два года в Объединенных Арабских Эмиратах.

В этом году она стартует 19 февраля и будет проходить пять дней, сообщает пресс-служба концерна.

"ГК "Укроборонпром" на IDEX-2017 представляет передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса, сконцентрировав внимание на современных беспилотных технологиях и передовых бронированных машинах. Именно на этой выставке состоится первая международная премьера беспилотного "Фантома", а также будут продемонстрированы беспилотники Anser и Patriot R2.

На IDEX-2017 также будут продемонстрированы боевые машины БТР-4 и "Дозор-Б", боевые модули "Тайпан" и БПУ 12,7, управляемое ракетное и артиллерийское вооружение, а также другие передовые разработки предприятий-участников концерна", — говорится в сообщении.

"Укроборонпром" ставит себе целью привлечь на этой, как и на всех других международных выставках вооружения, иностранных производителей к взаимовыгодному сотрудничеству и продемонстрировать инвесторам перспективность украинского оборонного комплекса.

Напомним, ранее Украина презентовала в Индии новый беспилотник.

Фото: ukroboronprom.com.ua.