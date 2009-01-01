Брутальные украинские шахтеры и энергетики снялись топлес, опубликованы фото

Герои проекта живут в маленьких городках, тяжело работают.

Украинские шахтеры и энергетики приняли участие в специальной фотоссесии для пропаганды ЗОЖ.

Об этом пишет Сегодня.

Герои проекта живут в маленьких городках, тяжело работают, заняты семьями, но находят время, ресурсы и возможности для того, чтобы трудиться над собой – и это впечатляющий пример трудолюбия и увлеченности любимым делом.

"Привлекаем молодежь за ЗОЖ", — говорит мне Антон Шмыров, поигрывая могучими мышцами. Ему 21 и свое рабочее время он проводит в режиме high voltage (высокое напряжение), работая электромонтером высоковольтных (от 35 до 150 тысяч вольт) сетей на высоте, от которой у многих затрясутся поджилки. Сегодня, как и шесть его коллег из шахт и электростанций, Антон выступает в роли модели: молодой профи и спортсмен призовет завязывать с вредными привычками и заниматься спортом.

В огромном зале фотостудии играет веселая музыка и пахнет металлом. Здесь есть все, что нужно для брутальной фотосессии: огромные контейнеры, выступающие из стен трубы, вентиляционный вентилятор, гантели и биты, лестница (почему-то ведущая в стену) и даже огромный чоппер от "харли девидсон". Из общего стиля выбивается разве что розовая гламурная кровать и огромное зеркало, перед которым визажист Мария Сафонова как раз "делает мужественных мужчин еще более мужественными".

Все это — фотопроект ко Всемирному дню отказа от курения (31 мая). Семеро мужчин из разных подразделений, которых объединяют крепкие мышцы, здоровый образ жизни и позитивный настрой появятся на плакатах с подписями вроде "Будь как Руслан, не кури, занимайся спортом!" Причем, некоторые из них участвуют в подобной фотосессии уже второй раз: до этого мужики поздравляли девушек с 8 марта.

Напомним, в Сети появились провокационные фото обнаженных французких пожарных.