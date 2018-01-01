Будет ли переход на летнее время в 2018 году в Украине

"Главред" выяснил главные "временные" аспекты с переводом стрелок часов.

В 2012 году, раз и навсегда оставшись во втором часовом поясе. С тех пор стрелки часов совершили немало оборотов – а вопрос с отменой перехода на летнее и зимнее время правительство по-прежнему не рассмотрело. Так что в этом году нас ждет очередное "временное смещение".

Перевод часов на летнее время-2018 в Украине: когда

Перевод часов на летнее время-2018 в Украине состоится в последнее воскресенье марта, а конкретно – в ночь с 24 на 25 марта. 25 марта выбрано потому, что следующие выходные уже будут поделены между мартом (суббота) и апрелем (воскресенье).

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Если совсем точно говорить о том, когда переводят часы на летнее время-2018 – то в Украине переводить часы будут в 3 часа ночи. Делать это надо на час вперед, так что поспать удастся на час меньше.

Есть даже мнемоническое правило о том, в какую сторону переводить стрелки часов: "Весной – вперед, осенью – обратно".

На электронных устройствах перевод часов, как правило, происходит автоматически, вручную крутить стрелки нужно лишь на обычных часах.

Обратный переход на зимнее время-2018 в Украине состоится 28 октября.

Переход на летнее время-2018: Европа

Вместе с Украиной на летнее время перейдут более 110 стран мира, в том числе и страны ЕС. Хотя Европарламент в феврале и призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время – там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Не осуществляют переход на летнее время только Исландия и Беларусь.

Переход на летнее время-2018: Россия, Крым, "ЛНР" и "ДНР"

Россия остается в "зимнем времени" с 2014 года, когда вышла новая редакция закона "Об исчислении времени". Так что после перевода стрелок в Украине и РФ время "уравняется".

Вместе с Россией не переводят часы также аннексированный Крым и оккупированные районы Луганской и Донецкой областей – так называемые "Луганская и Донецкая народные республики".

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