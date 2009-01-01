Буханка похожа на пенис. В Австралии у католической школы поставили "неприличную" статую

"Произведение искусства" уже накрыли черным полотном.

Скульптуру Мартина де Порреса создал мастер из Вьетнама instagram.com/4pklabs

В австралийской Аделаиде на территории католической школы на прошлой неделе установили статую перуанского священника Мартина де Порреса, передающего мальчику хлеб, из-за расположения буханка похожа на пенис, сообщило о ней ТСН со ссылкой на ВВС.

По его данным, "потенциально неприличную" скульптуру создал мастер из Вьетнама, ее уже накрыли черным полотном, в учебном заведении утверждают, что поручили новому скульптору "существенно изменить" дизайн".

"Произведение искусства" стали широко критиковать после того, как его изображение попало в Интернете. Неудачная позиция буханки хлеба, которую держит святой, привела к неправильному толкованию сцены, — говорится в статье.



Скульптуру Мартина де Порреса создал мастер из Вьетнама instagram.com/4pklabs

Мартин де Поррес жил в 16-17 веках, он является первым мулатом-американцем, канонизированным католической церковью. Святой считается покровителем мира на всей Земле.

Ранее сообщалось, что в небе над американским городом Омак во время учений пилот военного самолета нарисовал в небе пенис, ответственность за инцидент взяло на себя руководство базы "Уидби Айелнд", принадлежащей ВМС Штатов.