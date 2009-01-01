Бунт в Донецке. Пьяные "морпехи" ДНР обозвали офицеров "штабными крысами"

Вояки выкрикивали оскорбительные заявления в адрес штабных работников.

"Морпехи" ДНР Вконтакте Константина Литвинова

В очередной отличились1-го "армейского корпуса" ДНР, дислоцированного в окрестностях Новоазовска.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в Донецке были задержаны трое пьяных военнослужащих 9-го полка "морской пехоты", которые у дома проживания офицеров штаба корпуса нарушали общественный порядок, выкрикивали оскорбительные заявления о "штабных крысах", которые прячутся за спинами "настоящих мужчин".

Ранее "Главред" сообщал, что в Луганске комендатура задержала пьяного в хлам "начальника ПВО".