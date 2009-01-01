Бунт в Стаханове. Боевики отказываются выполнять приказы оккупантов и обстреливать жилые районы

Сообщается о преступных приказах российских офицеров на оккупированном Донбассе.

Боевики на Донбассе

На Донбассе боевики заявляют о приказах командования обстреливать мирные населенные пункты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведкиМинистерства обороны Украины в Facebook.

Сообщается, что военнослужащие "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка — бывший Стаханов) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ из числа местных жителей подают в т. н. МГБ ЛНР анонимные заявления, в которых сообщают о преступных приказах российских офицеров совершать артиллерийские и минометные обстрелы жилых районов и передовых позиций подразделений "корпуса".

Напомним, ранее сообщалось, что командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой".