Сегодня, 17:49 RSS

Бунт в Стаханове. Боевики отказываются выполнять приказы оккупантов и обстреливать жилые районы

Сегодня, 16:36

Сообщается о преступных приказах российских офицеров на оккупированном Донбассе.

Град, боевики
Боевики на Донбассе
На Донбассе боевики заявляют о приказах командования обстреливать мирные населенные пункты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведкиМинистерства обороны Украины в Facebook.

Сообщается, что военнослужащие "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка — бывший Стаханов) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ из числа местных жителей подают в т. н. МГБ ЛНР анонимные заявления, в которых сообщают о преступных приказах российских офицеров совершать артиллерийские и минометные обстрелы жилых районов и передовых позиций подразделений "корпуса".

Напомним, ранее сообщалось, что командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой".

Теги:  
ГУР, разведка, АТО, Донбасс, Кадиевка, обстрелы
ПО МАТЕРИАЛАМ: