Бунт в Углегорске. Местные жители обложили "недомэра" из-за обстрелов боевиками

Жители, в основном старички — обложили орков, пишет Чернов.

Боевики обстреляли Углегорск из минометов Facebook пресс-центра АТО

На оккупированной территории Донецкой области , в Углегорске, местные жители высказали возмущение обстрелам террористами.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

"Впервые за почти полгода обстреляна "черта города": около 23:00 прилет по ул. Первомайской, как совпало — рядом с газопроводом. Итог единственного выстрела — 50+ домов без газа. Жертв и повреждений "частной собственности" нет!" — рассказал Чернов.

Утром к населению прибыл так называемый мэр Олег Неледва в сопровождении полдесятка боевиков, отметил Чернов.

"Но... жители, в основном старички — обложили орков: "ваши же из миномета и стрельнули!... Мы даже хлопок выстрела слышали с поля!" Досталось и недомэру Неледве: "ты не картинку новостям делай, а ремонтируй!" — подчеркнул Чернов.

Напомним, боевики расстреливали Красногоровку, тяжело ранен человек.