Цензура по-ирански: телеканал заретушировал "наготу" волчицы на эмблеме ФК "Рома"

Телеканалам в Иране запрещено показывать изображения, которые "наносят ущерб основам Ислама".

Так эмблема "Ромы" выглядит без цензуры. Фото из открытых источников

Иранский государственный телеканал подверг цензуре эмблему итальянской "Ромы" во время трансляции футбольного матча Лиги Европы: у волчицы размыли сосцы.

Канал принадлежит гостелерадиокомпании "Голос Исламской Республики Иран".

Напомним, что на логотипе "Ромы" изображена Капитолийская волчица, которая вскармливает основателей Рима Ромула и Рема.

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Как пишет "Медуза", телевидение в Иране контролируется государством и подвергается цензуре. Телеканалам запрещено показывать изображения, которые "наносят ущерб основам Ислама".

В частности, СМИ не разрешается показывать женщин в светской одежде, которая недостаточно прикрывает плечи, руки, ноги и грудь. Например, в 2017 году иранское телевидение скрыло грудь и плечи актрисы Шарлиз Терон, которая на "Оскаре" объявляла победителя в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее "Главред" писал о том, как казакам пить запретили. Попытка запретить национальным героям пить и курить – полумера, не решающая ничего и никак не влияющая на смысл той рекламы, которая была, есть и будет.