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Charlie Hebdo изобразил футболистов сборной Франции обезьянами: фото

Сегодня, 19:55

Художники на второй интерпретации нарисовали всех игроков с головой президента.

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Charlie Hebdo, как всегда, изобразил смелую карикатуру Фото: Charlie Hebdo
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo посвятил новый номер издания победе сборной Франции на чемпионате мира по футболу.

На обложку авторы вынесли карикатуру с игроками национальной команды, изобразив их с головой президента Франции Эммануэля Макрона, который приехал в Россию и болел за сборную на трибуне.

Однако теме футбола посвящена еще одна карикатура, на которой игроки команды изображены в виде обезьян с бананом, получивших главную награду мундиаля.

"Банан!" — восклицает один из них. "Это апельсин!" — считает другой.

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Фото: Charlie Hebdo

Напомним, после победы Франции разразилась дискуссия о том, можно ли считать "французской" победу на мундиале, поскольку большая часть игроков сборной имеет африканское происхождение.

Как ранее сообщалось, сборная Франции в финальном матче Чемпионата мира 2018 года на московском стадионе "Лужники" обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 и второй раз в своей истории победила на ЧМ.

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Теги:  
Charlie Hebdo, сборная Франции, обезьяны, карикатура
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