Чат с архитектором и дизайнером одежды Наталией Фарносовой

Чат в "Главреде"

Наталия Фарносова

30 января, в 14.00, на сайте "" состоится чат с известным украинским архитектором и дизайнером одежды, владелицей модного дома Farnosova

Наталия Фарносова по образованию архитектор. В ее портфолио как архитектора более 150 проектов по миру в разной стилистике, в частности арт-деко, барокко, классика, хай-тек, футуризм, минимализм и пр. Как модельер Наталья Фарносова впервые попробовала себя в 2014 году, создав собственное свадебное платье. Клиентки бренда Farnosova — влиятельные люди: политики, бизнесмены и представители шоу-бизнеса. В нарядах дизайнера на подиум вышли Ольга Сумская, Светлана Вольнова, Наталья Ворона, Влада Литовченко, Аурика Ротару и многие другие. А еще Наталия обожает экстремальные путешествия, объездила как турист много стран и не представляет свою жизнь без этого. Как живется сегодня украинским дизайнерам? Можно ли заработать созданием одежды? Может ли дизайнер творить по вдохновению? Об этом и многом другом можно узнать в ходе чата.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.