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Чат с имиджмейкером Ульяной Пак: имидж политиков, секреты создания образов, мода и стиль

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Ульяна Пак

Чат в "Главреде"

Ульяна Пак
Ульяна Пак
20 марта, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с имиджмейкером, стилистом, членом Ассоциации имиджмейкеров, основателем компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School Ульяной Пак.

В ходе чата Ульяна поделится с вами профессиональными знаниями по созданию образов и управлению имиджем, расскажет, как с помощью одежды, внешнего вида и манер получить желаемую должность. Также мы обсудим имидж политиков мирового и отечественного масштаба, расскажем, чему стоит поучиться нашей политической элите. Обсудим тему стиля, моды и дресс-кода.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Ульяна Пак, имиджмейкер, мода, стиль, имидж политиков, вкус, красота, Владимир Путин, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, первая леди, дресс-код, Дональд Трамп
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