Чат с имиджмейкером Ульяной Пак: имидж политиков, секреты создания образов, мода и стиль

Чат в "Главреде"

Ульяна Пак

20 марта, в 12.00, на сайте " Главред " состоится чат с имиджмейкером, стилистом, членом Ассоциации имиджмейкеров, основателем компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School

В ходе чата Ульяна поделится с вами профессиональными знаниями по созданию образов и управлению имиджем, расскажет, как с помощью одежды, внешнего вида и манер получить желаемую должность. Также мы обсудим имидж политиков мирового и отечественного масштаба, расскажем, чему стоит поучиться нашей политической элите. Обсудим тему стиля, моды и дресс-кода.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.