Чат с общественным деятелем и сооснователем платформы "Re:Старт" Оксаной Чепижко

Чат в "Главреде"
В ходе чата с Оксаной Чепижко вы сможете обсудить такие актуальные вопросы: как ментально "вернуть" в Украину жителей временно оккупированных территорий, нужен ли Украине своеобразный масштабный инвестиционный проект для восстановления Донбасса, почему власть не торопится предоставить переселенцам гражданские права в полном объеме, помогут или навредят реинтеграции Донбасса в Украину будущие выборы, и многие другие.
Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
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