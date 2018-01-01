Чат с общественным деятелем и сооснователем платформы "Re:Старт" Оксаной Чепижко

Чат в "Главреде"

Оксана Чепижко

24 июля, в 11.00, на сайте " Главред " состоится чат на тему "Донбасс и Украина: свои или чужие?" с общественным деятелем, предпринимателем, сооснователем общественной платформы "Re:Старт", которая в 2014 году переехала в Киев из Донецка.

В ходе чата с Оксаной Чепижко вы сможете обсудить такие актуальные вопросы: как ментально "вернуть" в Украину жителей временно оккупированных территорий, нужен ли Украине своеобразный масштабный инвестиционный проект для восстановления Донбасса, почему власть не торопится предоставить переселенцам гражданские права в полном объеме, помогут или навредят реинтеграции Донбасса в Украину будущие выборы, и многие другие.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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