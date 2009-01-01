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Чат с пластическим хирургом и маммологом Андреем Якобчуком

Сегодня, 14:07

Чат в "Главреде"

Андрей Якобчук
Андрей Якобчук
3 февраля, в 14.30, на сайте "Главред" состоится чат с пластическим хирургом, маммологом, онкомаммологом Андреем Якобчуком.

Доктор расскажет о клинических проявлениях, профилактике, диагностике и лечении рака молочной железы, а также о роли пластической хирургии в жизни каждой современной женщины: новые методы омоложения и похудения, звезды и пластическая хирургия, инновации и мифы, о которых должна знать каждая женщина.   

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

Теги:  
чат, Якобчук, доктор, здоровье, врач, маммолог, пластический хирург, рак, онкология, омоложение, похудение
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