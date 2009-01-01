Чат с пластическим хирургом и маммологом Андреем Якобчуком

Чат в "Главреде"

Андрей Якобчук

3 февраля, в 14.30, на сайте "" состоится чат с пластическим хирургом, маммологом, онкомаммологом

Доктор расскажет о клинических проявлениях, профилактике, диагностике и лечении рака молочной железы, а также о роли пластической хирургии в жизни каждой современной женщины: новые методы омоложения и похудения, звезды и пластическая хирургия, инновации и мифы, о которых должна знать каждая женщина.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.