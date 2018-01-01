Чат с психологом Сергеем Максименко

Чат в "Главреде"

Сергей Максименко

18 мая, в 10.00, на сайте " Главред " состоится чат с директором Института психологии имени Г.С. Костюка, профессором, академиком Национальной академии педагогических наук, почетным президентом Украинской ассоциации врачей-психологов

В ходе чата с Сергеем Максименко вы сможете обсудить различные темы: психологическая помощь людям, которые находились или проживали в зоне АТО; новейшая методика работы с тремя категориями военных (теми, кто готовится отправиться в зону АТО, кто воюет, и кто вернулся на реабилитацию); причины агрессии у подростков (серия резонансных случаев жестокого избиения); психологическая зависимость от социальных сетей; психологические последствия Голодомора в повседневной жизни украинцев; страхи современного украинца; психосоматика в украинских современных реалиях; психологическая помощь в структуре медицинской сферы после медицинской реформы, которая стартовала в 2018 году; закон "О психологической защите населения"; психологические типы украинцев и многие другие вопросы.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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