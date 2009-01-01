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Чат с ведущим пластическим хирургом Павлом Денищуком

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Чат в "Главреде"

Павел Денищук
Павел Денищук
1 ноября, в 10.00, на сайте "Главред" состоится чат с ведущим пластическим хирургом, кандидатом медицинских наук Павлом Денищуком.

Павел Денищук — хирург международного уровня, оперирующий пациентов из Украины, США, Германии, Швейцарии, Франции и прочих стран. Является основателем первой в Украине Школы пластической хирургии. В качестве Национального секретаря представляет украинскую пластическую хирургию в престижной международной ассоциации пластических хирургов ISAPS. Кроме того, не так давно Павел Денищук выпустил книгу "Мистерия пластической хирургии".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда", узнать все о тенденциях и мифах о пластической хирургии, о том, как изменилась эта сфера за 20 лет, за какими услугами чаще всего обращаются пациенты, а также задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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