Чат с ведущим пластическим хирургом Павлом Денищуком

Чат в "Главреде"

Павел Денищук

1 ноября, в 10.00, на сайте " Главред " состоится чат с ведущим пластическим хирургом, кандидатом медицинских наук

Павел Денищук — хирург международного уровня, оперирующий пациентов из Украины, США, Германии, Швейцарии, Франции и прочих стран. Является основателем первой в Украине Школы пластической хирургии. В качестве Национального секретаря представляет украинскую пластическую хирургию в престижной международной ассоциации пластических хирургов ISAPS. Кроме того, не так давно Павел Денищук выпустил книгу "Мистерия пластической хирургии".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда", узнать все о тенденциях и мифах о пластической хирургии, о том, как изменилась эта сфера за 20 лет, за какими услугами чаще всего обращаются пациенты, а также задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.