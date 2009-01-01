Чем отличаются друг от друга электронные сигареты?

Форм-фактор — это первый способ классификации девайсов.

Каждый день достаточно большое количество людей делает выбор в пользу электронных сигарет. Это экологические и современные девайсы, которые позволят насладиться курением в любых местах. В наше время электронные сигареты предложены в широчайшем ассортименте. Их разновидности порой заводят в ступор, ведь не знаешь, на чем остановить окончательный выбор.

Размеры

Форм-фактор — это первый способ классификации девайсов. Размер способен повлиять не только на уровень удобства, но и на уровень производительности сигареты. Итак, все электронные сигареты делятся на следующие классы:

— "супер-мини" — это девайсы, которые по своему внешнему виду напоминают обыкновенные сигареты с табаком. Их длина составляет 85-100 миллиметров. Это отличный вариант для человека, который курит относительно мало — около 5-10 сигарет в сутки;

— "мини" — длина такой сигареты варьируется от 100 до 120 миллиметров. Она оснащена достаточно мощным аккумулятором, а также имеет емкий картридж. Такие модели предназначены для людей, выкуривающих 10-15 сигарет за 24 часа;

— "пенстайл" — модели, напоминающие ручку, длиной в 130-170 миллиметров. В резервуар можно залить миллилитр специальной жидкости, что заменит 20 обычных сигарет. Это наиболее популярный класс в мире;

— "сигара" — эти девайсы напоминают настоящую сигару, ведь размер их составляет 130-170 миллиметров. Обычный картридж можно заменить на более инновационные варианты, поэтому вы сможете залить намного больше жидкости. Это идеальный вариант для людей, выкуривающих больше одной пачки в день;

— "мод" — это самые большие и производительные электронные сигареты, отличающиеся наличием мощного аккумулятора и более вместительного резервуара для заливки жидкости.

Подбирайте подходящий вариант, приняв во внимание количество тех сигарет, которые вы скуриваете за день. В таком случае вы не выбросите деньги на ветер.

Количество применений

Каждая электронная сигарета характеризуется определенным количеством применений. Если вы желаете просто попробовать этот девайс, то можно приобрести недорогую модель, которой хватает на 500 затяжек. Это одноразовые устройства, которые нельзя заряжать.

Если же вас интересует более долговечный вариант, то обратите внимание на многоразовые устройства. Вам просто нужно будет вовремя заменять картриджи, чтобы продолжать пользоваться сигаретой нового поколения.

Основные особенности использования

Современный магазин электронных сигарет в Киеве предлагает модели, отличающиеся друг от друга способом управления. Существуют модели с регулятором мощности испарителя, который дает возможность изменять количество пара, но основным элементом является кнопка для активации испарителя, или включения/выключения сигареты при нажатии на нее 5 раз.