Черная Рада-2, или Соблазн простых решений

Брюховецкий ухватился за Москву — и променял независимость своей страны на боярскую шапку.

Кадр из фильма "Черная Рада"

Несколько лет назад в Украине победила революция, однако жизнь до сих пор так и не вошла в нормальную колею. Более того, ни одна из проблем, породивших революцию, всё ещё толком не решена.

Власть находится в руках узкого круга людей. Они связаны между собой очень тесными, порой даже родственными узами, но почти все силы тратят на взаимные свары. Непонятно даже, что опаснее для страны: внешний враг или внутренние раздоры. Впрочем, и в этих раздорах все наперебой обвиняют друг друга в сотрудничестве с внешними врагами.

Но поднимаются и другие деятели — активные, нахрапистые, которые призывают народ прогнать заевшуюся и коррумпированную элиту…

Нет, это не 2017 год. Это год 1663 — год знаменитой Чёрной Рады. Однако сходство и в самом деле настолько разительное, что поневоле задумаешься: случайно ли оно?

Если кто-то вдруг забыл, чем тогда закончилось дело, вкратце напомню. Два представителя элиты, Яким Сомко и Василий Золотаренко (между ними и в самом деле существовала семейная связь — оба они приходились шуринами покойному Богдану Хмельницкому, будучи братьями, соответственно, его первой и третьей жён), боролись за власть, обвиняя друг друга в "зраде". Тем временем Иван Брюховецкий поднял против них сперва запорожское казачество, а затем и весь чёрный народ — почему, собственно, рада и получила такое название.

"Гетманом Левобережья избрали И.Брюховецкого, поверив его обещаниям укротить эксплуататорские аппетиты "золотожупанников", улучшить жизнь обедневшего казачества, мещанства и посполитых. Соперники нового гетмана были позже арестованы и казнены", — сообщает классический труд "История Украины с древнейших времен до наших дней". Согласитесь, обещания нового гетмана и в наши дни звучат весьма заманчиво, тем более что аппетиты "золотожупанников" с тех пор меньше не стали.

Вот только, хотя стелил пан Брюховецкий мягко, спать пришлось очень жёстко. Всего лишь два года спустя он в качестве гетмана подписал "Московские статьи", которые фактически превращали Украину из вассального государства в одну из московских провинций. Страна лишалась права на самостоятельную внешнюю политику, теряла религиозную независимость (киевский митрополит подчинялся уже не константинопольскому патриарху, а московскому), и даже сбор налогов переходил в руки московских воевод. В довершение национального унижения гетман, глава Украины, подписал этот документ как "холоп Ивашка".

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Черная Рада

Стоит задуматься над двумя вещами: была ли победа Брюховецкого случайной, и случайно ли он заключил этот договор? В конце концов, если сейчас страна находится в очень похожей ситуации, то было бы не просто глупо, а гибельно снова наступать на те же грабли. Ведь после тогдашних событий никому — ни Демьяну Многогрешному, ни Ивану Мазепе — так и не удалось вернуть Украине реальную независимость.

Неустойчивое положение дел создаёт питательную среду для демагогов. Революция (а кто скажет, что восстание Хмельницкого не было революцией?) порождает такие большие надежды, что не может их не обмануть: как бы много она ни дала людям, ожидали от неё всё равно большего. Революция Достоинства — не исключение. Кто-то чувствует себя преданным, кто-то — разочарованным, а другие просто страдают от вызванных революцией неурядиц. Всё это приводит, во-первых, к поиску виноватых, а с другой — к ожиданию того, кто придёт и предложит простое и понятное для всех решение проблем. Спрос рождает предложение.

В 1663 году этим воспользовался Иван Брюховецкий. В нынешней Украине Брюховецкого пока нет, но претендентов на это место более чем достаточно. И шансы у них есть, поскольку претензий нынешней власти можно предъявить с избытком, причём претензий справедливых.

Однако мог ли Брюховецкий вести независимую политику? Мог ли он, подобно Хмельницкому, кланяться всем подряд — и царю, и султану, и польскому королю, и шведскому — но никому не отдавать Украину? И это представляется сомнительным.

Политический авантюрист, за которым не стоит ни одна серьёзная общественная сила, даже придя к власти, остро чувствует шаткость своего положения. Настоящей поддержки у него нет, а любовь толпы быстро вспыхивает, но гаснет ещё быстрее. И потому он готов ухватиться за любую опору, какая только подвернётся. Брюховецкий ухватился за Москву — и променял независимость своей страны на боярскую шапку. Правда, ему это не слишком помогло, зато Украине навредило более чем серьёзно.

Нынешняя украинская власть есть порождение общественного консенсуса. Страстных поклонников у неё немного (что, вероятно, и к лучшему — для сравнения достаточно взглянуть на соседнюю Россию), но более или менее активно поддерживать её согласно большинство. А это даёт ей возможность действовать во внешней политике достаточно независимо.

Вероятность прихода к власти радикалов в нынешней Украине есть. Причём таких патриотических радикалов, которые громче всех обвиняют действующее правительство в измене, в пренебрежении национальной безопасностью и обороной, в предательстве идеалов революции…

Но что будет дальше? Не вернётся ли Украина в 1663 год?

Илья Федосеев, российский блогер и журналист